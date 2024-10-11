خطيب الحرم المكي: النبي الكريم قدّم نعمة الأمن على نعمتي الصحة والرزق

وأردف: "لقد وعد الله عباده بالأمن متى ما آمنوا به ووحدوه، واستقاموا على طاعته وعبدوه، نظرا لما للأمن من مكانة في الإسلام، كمقصد من مقاصده الكبرى، وغاية من غاياته العظمى، وقد شرع الله له من الأحكام ما يكفله، وأحاطه من السياج بما يصونه، فأوجب المحافظة على الدين والنفس والعقل والعرض والمال، وقد تضافرت نصوص الوحيين على ذلك، وحرمت كل وسيلة تؤدي إلى النيل من الضرورات الخمس، وشرعت من الأحكام الزاجرة ما يمنع من التعرض لها، أو المساس بجنابها"، حيث جاءت الشريعة بالنهي عن كل ما يؤذي الناس حتى في طرقاتهم وأسواقهم ومواضع حاجاتهم".