العالمي يزيد الراجحي يُكرم من الإتحاد السعودي للسيارات لموسم 2023 ويحصد لقب "فخر الوطن"

قدّم كل من صاحب السمو الأمير خالد بن سلطان الفيصل، رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، والأستاذ حسن جميل، نائب رئيس مجلس إدارة شركة عبد اللطيف جميل، التكريم للسائق العالمي يزيد بن محمد الراجحي وذلك لتحقيقه لقب البطولة السعودية تويوتا لموسم 2023 ونجاحه في حملة الدفاع عن لقبه للمرة الثالثة على التوالي منذ عام 2019 مساء الأمس الموافق 23 من شهر ديسمبر الجاري في فندق انتركونتيننتال بالرياض.
كما حُضي السائق السعودي، يزيد الراجحي بالتكريم بلقب "فخر الوطن" بحضور شخصيات بارزة في مجال رياضة المحركات، ومشاركة واسعة من مختلف الفئات، وبتواجد إعلامي ذائع الصيت وذلك لإنجازاته الملفتة في الراليات الصحراوية سواء على الصعيد المحلي او الصعيد العالمي في أعلى فئة للسيارات الـ T1 بلس.
وقدّم السائق المخضرم في الراليات الصحراوية يزيد الراجحي أداءً مميزًا في بطولة السعودية تويوتا لموسم 2023 برفقة ملاحه الألماني تيمو غوتشالك، حيث انتزع الفوز باللقب في ثلاث جولات من أصل أربع جولات حيث تألق الراجحي في تحديات التضاريس المتنوعة في أرجاء المملكة، إنطلاقاً من جولة تبوك-نيوم، ثم جولة القصيم، والختام في جولة جدة (عدا الجولة الافتتاحية في حائل التي لم يشارك بها بسبب الإصابة).
ولابد من الإشارة أن يزيد الراجحي تلقى تكريماً من الإتحاد الدولي للسيارات الـ (فيا) قبل شهر تقريباً، من رئيس الفيا محمد بن سليم على إنجازاته اللافتة في الراليات العالمية في الـ W2RC الذي يُصنف ضمن الراليات الطويلة وفي كأس العالم للراليات الكروس كانتري باها والتي تمكن من الفوز بلقبها مرتين متتاليتين في مسيرته، وإن دل هذا التكريم على شي فإنما يدل على إنجازات بطلنا السعودي خارج المملكة ومنصات التتويج التي يحققها في الراليات العالمية مستحقاً لقب "فخر الوطن" في المحافل العالمية.
وأعرب سفير رياضة المحركات السعودية، يزيد الراجحي عن سعادته وفخره بالتكريم الذي حظي به داخل بلاده وخارجها حيث يشارك البطل العالمي في الراليات التي تُقام على أرض وطنه، والتي تعتبر مضمارًا لأصعب وأقسى التحديات، بما في ذلك رالي داكار.
وعبّر الراجحي قائلاً: "بفضل الله عز وجل، أشعر بفخر كبير لتكريمي اليوم في حفل الإتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية بفوزي بلقب بطولة السعودية تويوتا للراليات الصحراوية للموسم 2023 وللمرة الثالثة توالياً على متن سيارة تويوتا هايلوكس بالشراكة مع الشريك الرسمي شركة عبد اللطيف للسيارات. حقاً، أنا فخور جدا بهذا التكريم وأعرب عن شكري لله على هذه الفرصة. أتطلع إلى تحقيق المزيد من النجاحات في المستقبل مع شريكي الرسمي عبد اللطيف جميل، سواء داخل المملكة أو خارجها، وأتمنى من الله أن يوفقنا في هذه المهمة الوطنية الرفيعة."