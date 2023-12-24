العالمي يزيد الراجحي يُكرم من الإتحاد السعودي للسيارات لموسم 2023 ويحصد لقب "فخر الوطن"

ولابد من الإشارة أن يزيد الراجحي تلقى تكريماً من الإتحاد الدولي للسيارات الـ (فيا) قبل شهر تقريباً، من رئيس الفيا محمد بن سليم على إنجازاته اللافتة في الراليات العالمية في الـ W2RC الذي يُصنف ضمن الراليات الطويلة وفي كأس العالم للراليات الكروس كانتري باها والتي تمكن من الفوز بلقبها مرتين متتاليتين في مسيرته، وإن دل هذا التكريم على شي فإنما يدل على إنجازات بطلنا السعودي خارج المملكة ومنصات التتويج التي يحققها في الراليات العالمية مستحقاً لقب "فخر الوطن" في المحافل العالمية.