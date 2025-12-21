مجمع الدكتور سليمان الحبيب بالعليا يجري عملية استبدال للركبة باستخدام مفصل مطبوع بالتقنية ثلاثية الأبعاد

الذي قال أن المراجع وهو في العقد الخامس من العمر، جاء إلى المستشفى بسبب معاناته من خشونة متقدمة في مفصل الركبة اليسرى، نتيجة كسر قديم تم تثبيته بعملية رد مفتوح وتثبيت داخليORIF منذ سنوات طويلة. مضيفاً أنه خضع لفحوصات دقيقة أظهرت تغيّرات وخشونة بعد الكسر، مع تضيق في المسافة المفصلية وتصلب عظمي، وأجريت له عملية متقدمة تم فيها استبدال كلي للركبة باستخدام مفصل صناعي مزود بدعامة للساق، مطبوع بالتقنية ثلاثية الأبعاد بمساعدة الأشعة المقطعية، وجرت العملية تحت التخدير النصفي، انتهت ولله الحمد بالنجاح التام.