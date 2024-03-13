لمكافحة التسول الإلكتروني والمتاجرة بالقضايا الإنسانية.. "الجميعة" يطالب بمنصة واحدة حكومية لجمع التبرعات في المملكة

ويعلق "الجميعة" قائلاً: "اليوم لدينا سبع منصات حكومية لتلقي التبرعات (إحسان، تبرع، وقفي، جود للإسكان، شفاء، زكاتي، ساهم)، إلى جانب منصات ومتاجر الجمعيات الخيرية المرخصة من قِبل المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، والتي وصل عدد التراخيص فيها إلى 1750 ترخيصًا، وعلى الرغم من أن هذه المنافذ الرقمية تبذل جهودًا كبيرة في إيصال التبرعات لمستحقيها، وضمان ذلك من خلال عدة مسارات متنوعة للصدقة والزكاة وغيرها، إلّا أن الحاجة لا تزال قائمة إلى توحيد هذه المنصات، والتراخيص، لتكون في منصة واحدة -باستثناء منصة "ساهم" التي تدعم جهود المملكة للإغاثة والأعمال الإنسانية".