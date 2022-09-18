"MBC" تُدشِّن مقرها في الرياض.. آل إبراهيم: بعد 3 عقود من بدء رحلتنا ننطلق مجددًا من أرض الوطن

وقال: "لعلها فرصة مناسبة لكي أذكر أنه في عام 2014، وفي اجتماع مع سمو الأمير محمد بن سلمان، سألني: لماذا لا يكون هناك مقر لـMBC في الرياض؟ فذكرت له العقبات التي تحول دون ذلك حينها، وكان سموه يدوِّن الملاحظات، ولم أتخيَّل حينها أن هذا الحلم من الممكن أن يتحقق، ونكون بينكم اليوم. ولعل عددًا منكم مثلي لم يخطر بباله حجم التطور الذي شهدته السعودية في فترة قياسية. ونحن نعلم أننا هنا سنكون أقوى، وسننتقل بمشاريعنا إلى مستويات أخرى، طالما حاولنا الوصول إليها أو محاكاتها".