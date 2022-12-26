‪يناير المقبل.. وزير الموارد البشرية يرعى حفل "إخاء" السنوي

جدير بالذكر أن حفل إخاء السنوي سوف يتخلله كلمة للأبناء يعبرون فيها عن مشاعر الحب والوفاء تجاه المؤسسة لما قدمته من خدمات تمكينية لهم، وتجويد حياتهم وتسخير كافة الممكنات لهم، وتوفير الحياة الكريمة لهم والاستقرار النفسي والاجتماعي، إضافة إلى عرض مرئي يحاكي مسيرة إخاء التنموية في خدمة الأيتام، وممارساتها المتميزة في العمل الاجتماعي، كما يتخلل الحفل انطباع الأبناء المبتعثين دراسياً خارج المملكة، والدور الذي قامت به المؤسسة لتمكينهم وحصولهم على أعلى الدرجات العلمية، ومن ثم إلحاقهم بسوق العمل .