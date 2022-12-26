‪يناير المقبل.. وزير الموارد البشرية يرعى حفل "إخاء" السنوي

يرعى المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، رئيس مجلس الأمناء بالمؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام "إخاء" الحفل السنوي "لإخاء " 2022، في فندق هيلتون الرياض، يوم الاثنين الموافق 2 يناير المقبل 2023، بحضور الداعمين وشركاء إخاء، ووسائل الإعلام، وأبناء ومنسوبي المؤسسة.
وقال المهندس عمر بن عبدالرحمن الحسين الرئيس التنفيذي لإخاء: "يأتي تنظيم حفل إخاء السنوي، تأكيداً على دورها الريادي في خدمة الأبناء الأيتام، واستعراض أبرز الأعمال والإنجازات والمبادرات التي نفذتها إخاء خلال الفترة الماضية التي تُعنى بتحسين جودة الحياة للمستفيدين، وتمكينهم عبر حلول عصرية وذات أثر أعمق، إضافة إلى تكريم شركاء النجاح لتعزيز التواصل معهم. وكذلك تكريم الأبناء المتفوقين والمتميزين والرعاة والداعمين لبرامج المؤسسة والمتطوعين. وإبرام عدد من الاتفاقيات والشراكات النوعية لتحقيق التكامل بين القطاع الخاص وغير الربحي بما يضمن تحقيق الاستدامة لبرامج المؤسسة .
وأضاف الحسين أن تجربة إخاء في رعاية الأبناء الأيتام فاقدي السند قد اكتمل نضوجها، وأصبحت أنموذجاً وأسوة لممارسة مفهوم الرعاية الاجتماعية بأبها صورها، لما تقدمه من برامج متميزة ومبادرات هادفة بأساليب عصرية، وتسخير كافة الممكنات لتحقيق النجاح والمستقبل المشرق لأبناء إخاء .
ونوه بدعم الحكومة الرشيدة للقطاع غير الربحي، حيث شهد نمواً ملحوظًا في مختلف مجالاته، وانطلقت مبادراته وبرامجه النوعية والهادفة، لتقديم خدمات متميزة ترتقي إلى التطلعات، وتفعيل مستهدفات الرؤية التي أتاحت الفرص للقطاع غير الربحي وفتحت الآفاق أمامه للتنمية والتطوير، فأصبح حيوياً ومؤثراً في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وأحد ركائز التنمية، حيث ساهم بدفع عجلة الاقتصاد، ورفعت نسبة الناتج المحلي، وتحقيق جودة الحياة للمستفيدين من المنظمات والجمعيات الخيرية إحدى مبادرات الرؤية الطموحة وتمكينهم ونقلهم من الرعوية إلى المنتجة.
وفي ختام تصريحه رفع الحسين شكره وتقديره للمهندس أحمد بن سليمان الراجحي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس الأمناء في "إخاء" لرعايته الكريمة لحفل إخاء السنوي، وحرصه على تلمس احتياجات الأبناء الأيتام وتشريفه مناسباتهم، ودعمه المستمر لتأهيلهم وتدريبهم ليصبحوا ممكنين فاعلين في المجتمع لخدمة دينهم ووطنهم. كما شكر الحضور والزملاء في إخاء والأبناء المشاركين في تنظيم الحفل السنوي، ولكل من ساهم ودعم حفل إخاء السنوي من أفراد وجهات .
جدير بالذكر أن حفل إخاء السنوي سوف يتخلله كلمة للأبناء يعبرون فيها عن مشاعر الحب والوفاء تجاه المؤسسة لما قدمته من خدمات تمكينية لهم، وتجويد حياتهم وتسخير كافة الممكنات لهم، وتوفير الحياة الكريمة لهم والاستقرار النفسي والاجتماعي، إضافة إلى عرض مرئي يحاكي مسيرة إخاء التنموية في خدمة الأيتام، وممارساتها المتميزة في العمل الاجتماعي، كما يتخلل الحفل انطباع الأبناء المبتعثين دراسياً خارج المملكة، والدور الذي قامت به المؤسسة لتمكينهم وحصولهم على أعلى الدرجات العلمية، ومن ثم إلحاقهم بسوق العمل .
وسوف يتضمن الحفل كلمة لوزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، وكلمة الداعمين وعدد من الفقرات والفعاليات كاستعراض قصص النجاح، والقصائد الشعرية ومواهب أبناء إخاء، وتوقيع شراكات نوعية، وتكريم الأبناء والرعاة والداعمين.