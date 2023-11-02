تعاون بين "الجمعيات الأهلية" و"صندوق الوقف الصحي" لدعم وتمويل 23 مشروعًا صحيًا

وأوضح الدكتور سعدون السعدون أن الاتفاقية تهدف لتمثيل المجلس للجمعيات الأهلية في المجال الصحي، وهي ضمن أدوار المجلس الرئيسية للمساهمة في رفع مشاركة القطاع غير الربحي في تحقيق رؤية المملكة 2030، بالإضافة إلى دعم 23 مشروعًا صحيًا من خلال مجلس الجمعيات الأهلية بقيمة تصل إلى 6 ملايين ريال.