تعاون بين "الجمعيات الأهلية" و"صندوق الوقف الصحي" لدعم وتمويل 23 مشروعًا صحيًا

وقّع مجلس الجمعيات الأهلية بالمملكة، اتفاقية تعاون مع صندوق الوقف الصحي؛ بهدف دعم وتمويل عدد من المشاريع الصحية.
مثّل المجلس في توقيع الاتفاقية الرئيس التنفيذي عبدالمجيد الدهمشي، كما مثّل صندوق الوقف الصحي الرئيس التنفيذي الدكتور إبراهيم الحيدري، بحضور رئيس مجلس الجمعيات الأهلية الدكتور سعدون السعدون، ومن جانب صندوق الوقف الصحي المستشار الدكتور محمد القاسم، وعدد من مسؤولي الجهتين.
وأوضح الدكتور سعدون السعدون أن الاتفاقية تهدف لتمثيل المجلس للجمعيات الأهلية في المجال الصحي، وهي ضمن أدوار المجلس الرئيسية للمساهمة في رفع مشاركة القطاع غير الربحي في تحقيق رؤية المملكة 2030، بالإضافة إلى دعم 23 مشروعًا صحيًا من خلال مجلس الجمعيات الأهلية بقيمة تصل إلى 6 ملايين ريال.