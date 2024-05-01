محليات

"رشوة واستغلال نفوذ".. "نزاهة": إيقاف 166 متهماً من 7 وزارات بينها "الداخلية والعدل"

باشرت خلال شهر أبريل 1790 جولة رقابية وحقّقت مع 268 مشتبهاً فيهم
"رشوة واستغلال نفوذ".. "نزاهة": إيقاف 166 متهماً من 7 وزارات بينها "الداخلية والعدل"

كشفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة"، أنها باشرت خلال شهر أبريل 2024م، اختصاصاتها ومهامها من خلال عمل "1790" جولة رقابية، والتحقيق مع "268" مشتبهاً فيهم؛ من ضمنهم موظفون من وزارات: (الداخلية، الدفاع، الحرس الوطني، العدل، الصحة، الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الشؤون البلدية والقروية والإسكان).

وقالت: إنه جرى إيقاف 166 متهماً؛ وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية، منهم مَن أُطلق سراحه بالكفالة الضامنة؛ لتورُّطهم بتهم "الرشوة، استغلال النفوذ الوظيفي، غسل الأموال، التزوير"، وأشارت إلى أنه يجري استكمال الإجراءات النظامية؛ تمهيداً لإحالتهم إلى القضاء.

ودعت هيئة الرقابة لحماية المال العام والحفاظ عليه، إلى المساهمة بالإبلاغ عن أيّ شبهات فسادٍ مالي أو إداري من خلال وسائل تلقي البلاغات التالية:

-الهاتف المجاني: 980.

-البريد الإلكتروني: 980@Nazaha.gov.sa

-الفاكس: 0114420057

هيئة الرقابة ومكافحة الفساد
نزاهة

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org