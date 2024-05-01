"رشوة واستغلال نفوذ".. "نزاهة": إيقاف 166 متهماً من 7 وزارات بينها "الداخلية والعدل"

كشفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة"، أنها باشرت خلال شهر أبريل 2024م، اختصاصاتها ومهامها من خلال عمل "1790" جولة رقابية، والتحقيق مع "268" مشتبهاً فيهم؛ من ضمنهم موظفون من وزارات: (الداخلية، الدفاع، الحرس الوطني، العدل، الصحة، الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الشؤون البلدية والقروية والإسكان).