"سعود الطبية" تحصد شهادة الجودة العالمية لإدارة تكنولوجيا الرعاية الصحية

حصدت مدينة الملك سعود الطبية عضو تجمع الرياض الصحي الأول، شهادة الجودة العالمية لإدارة تكنولوجيا الرعاية الصحية، ضمن إطار التزامها بتطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة في تكنولوجيا الرعاية الصحية.
وعبّر المدير التنفيذي المشارك لتكنولوجيا الرعاية الصحية بالمدينة المهندس محمد الغنام، عن فخره بأن هذا الإنجاز معتمَد لدى المركز السعودي للاعتماد، لتكون أول منشأة صحية في المملكة تنال هذا الاعتراف المرموق، وأن هذا الاعتماد يؤكد التزام الإدارة التنفيذية المشاركة لتكنولوجيا الرعاية الصحية بأعلى المعايير المهنية والإدارية في مجال الرعاية الصحية.
وأشار "الغنام" إلى أن الاعتماد يساهم في التزام الإدارة بتطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة المستخدمة في الرعاية الصحية، ويؤدي لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمرضى والممارسين الصحيين بشكل ملموس.
وأضاف أن الالتزام بمعايير الجودة العالمية سيدفع الإدارة للمزيد من الابتكار والتطوير المستمر في الحلول التقنية، كما يعزز قدرتها على تلبية احتياجات المرضى والممارسين بشكل أفضل وأكثر ملاءمة.
ولفت "الغنام" إلى أن الاعتماد سيمكّن مدينة الملك سعود الطبية من تقديم خدمات صحية متميزة ومبتكرة تلبي احتياجات المرضى والممارسين بكفاءة وفعالية عالية، ويعزز من مكانتها كمدينة طبية رائدة على المستوى الإقليمي والعالمي.
وختم منوهًا بأن الاعتماد يساعد في تحسين الكفاءة التشغيلية من خلال عمليات وإجراءات محكمة وموثقة في دورة حياة الجهاز الطبي، وينعكس إيجابًا على تجربة المرضى والممارسين الصحيين ونموذج الرعاية الصحية من خلال سرعة الخدمة وسهولة الإجراءات.