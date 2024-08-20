"سعود الطبية" تحصد شهادة الجودة العالمية لإدارة تكنولوجيا الرعاية الصحية

وعبّر المدير التنفيذي المشارك لتكنولوجيا الرعاية الصحية بالمدينة المهندس محمد الغنام، عن فخره بأن هذا الإنجاز معتمَد لدى المركز السعودي للاعتماد، لتكون أول منشأة صحية في المملكة تنال هذا الاعتراف المرموق، وأن هذا الاعتماد يؤكد التزام الإدارة التنفيذية المشاركة لتكنولوجيا الرعاية الصحية بأعلى المعايير المهنية والإدارية في مجال الرعاية الصحية.