وفد سياحي ماليزي يعد أمير حائل بالاستثمار بالمنطقة
استقبل أمير حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد آل سعود، اليوم الأربعاء، خلال حفل افتتاح "رالي حائل تويوتا الدولي 2023"؛ وفدًا ماليزيًّا يضمّ أكثر من 20 شخصًا بينهم رجال أعمال ومهتمون بالسياحة في العالم؛ للاطلاع على الفرص السياحية في المنطقة.
كما استقبلت المنطقة وفدًا سياحيًّا آسيويًّا يضم أكثر من 30 شخصًا من مختلف الجنسيات خلال رالي حائل.
وتجول الوفدان في مواقع المنطقة التي ظهرت فيها مقومات السياحة، كالأماكن الأثرية والتراثية والأسواق الشعبية، والتي ازدهرت بالموروث الشعبي الحائلي من المأكولات والملبوسات.
وكان على رأس الوفد من رجال الأعمال: مالك سلسلة فنادق "هوليداي فيلا" العالمية، الذي خصص مشروعاته السياحية في المناطق السعودية مثل مكة والمدينة وينبع، فيما يعتزم تدشين فرع لفنادقه في حائل كوجهة سياحية في المستقبل القريب.
وقال مالك فنادق "هوليداي فيلا": إن حائل من المناطق العالمية التي تتسم جغرافيتها بطبيعة خلابة، ساعدت جهود الدولة حاليًّا في الاستثمار الآمن فيها، من خلال دعم القيادة السعودية للسياحة في مناطق المملكة كافة.
وأضاف: كنت كثيرًا أسمع عن منطقة حائل من فريق العمل لدي، بسبب استمرار الرالي الدولي فيها وذكرها كوجهة سياحية في 2030 لدى الكثير من رجال الأعمال في العالم، إلا أنه بعد زيارتي لها ولقاء أميرها الطموح لرفع شأن سياحتها، وجدناها أحد أهم المواقع التي يمكن الاستثمار بها.
ولفت إلى أن أمير حائل قريبًا سيرعى افتتاح مشروعنا السياحي بالمنطقة، بالتعاون مع وكيلنا في السعودية رجل الأعمال جهاد بن عبدالرحمن ناظر.
يذكر أن منطقة حائل بدأت مؤخرًا بتسويق نفسها سياحيًّا من خلال الفعاليات الدولية التي تقام بها كـ"رالي حائل الدولي"، وبعض فعاليات جامعة حائل وصحة حائل التي استقطبت متحدثين وباحثين دوليين، وتخصيص وقت لهم لزيارة الأماكن السياحية والتراثية بالمنطقة.
من جهته قال رجل الأعمال جهاد بن عبدالرحمن ناظر: إن مجموعته السياحية شرعت في تلبية دعوة أمير حائل التي حمّلها القطاعات السياحية في المنطقة للتعريف بسياحة حائل، وذلك بتحمل المجموعة لتكلفة تأشيرة الدخول والإقامة للسياح القادمين من الدول التي يتطلب دخولهم للمملكة تأشيرة دخول.