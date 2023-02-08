وفد سياحي ماليزي يعد أمير حائل بالاستثمار بالمنطقة

وأضاف: كنت كثيرًا أسمع عن منطقة حائل من فريق العمل لدي، بسبب استمرار الرالي الدولي فيها وذكرها كوجهة سياحية في 2030 لدى الكثير من رجال الأعمال في العالم، إلا أنه بعد زيارتي لها ولقاء أميرها الطموح لرفع شأن سياحتها، وجدناها أحد أهم المواقع التي يمكن الاستثمار بها.