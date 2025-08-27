ضمن الملتقى الأول من نوعه للفقهاء: "تدريس الفقه الإسلامي وتكوين الفقيه"

مفتي عام المملكة: آمل أن يخرج الملتقى بدراساتٍ وتوصياتٍ تتعلَّق بتقريب المحتوى الفقهي الكبير لطلبة الفقه الإسلامي ودراسة مناهج الفقه في جامعات العالم الإسلامي وأثرها في تخريج فقيه يستطيع دراسة المسائل والنوازل د.العيسى: التعدّدُ المذهبيُّ في الفقه مصدرُ إثراءٍ علميٍّ يُبرز سَعة الشريعة ومرونتها وفقهاء الأمّة الكبار أسهموا في تعزيز وَحدتها صالح بن حميد: الفقه الإسلامي ليس أحكاماً جامدة بل هو علمٌ حيٌّ يتطوَّر مع الزمن مفتي الولايات الماليزية: الحياة المعاصرة أفرزَت مسائل شرعية جديدة لم تكن موجودة في العصور السابقة كوالالمبور: دشَّن معالي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، رئيس هيئة علماء المسلمين، فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، في العاصمة الماليزية "كوالالمبور"، أعمالَ ملتقى الفقهاء الأول بعنوان: "تدريس الفقه الإسلامي وتكوين الفقيه: معالم وضوابط"، الذي ينظّمه المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي، برعاية دولة رئيس الوزراء الماليزي، السيد أنور إبراهيم، وبحضور معالي الشيخ د. صالح بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام، رئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي بمنظمة التعاون الإسلامي، وسماحة مفتي الولايات الفيدرالية الماليزية، الشيخ أحمد فواز بن فاضل، ومعالي الأمين العام لهيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية؛ مُلقياً كلمة سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية، رئيس هيئة كبار العلماء، رئيس المجمع الفقهي الإسلامي بالرابطة، الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، ومشاركاً في جلسات الملتقى، وعددٍ من كبار مفتي وفقهاء العالم الإسلامي ودُوَل الأقليّات.