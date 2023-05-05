البداية من إسلام آباد.. السعودية وباكستان تتفقان على تفعيل مبادرة "الطريق إلى مكة"

اتفقت المملكة العربية السعودية وباكستان، اليوم الجمعة، على تفعيل مبادرة "الطريق إلى مكة" بشكل كامل، وذلك خلال اجتماع بين السفير السعودي لدى إسلام آباد ووزير الداخلية الباكستاني.
ووفقًا لتقارير باكستانية، يُنتظر أن يزور مسؤولون من وزارة الداخلية السعودية، باكستان؛ لإتمام الاتفاق الذي يهدف إلى تسهيل إجراءات الحجاج، ومن المتوقع أن يستفيد منه أكثر من 40 ألف حاج هذا العام في مطار إسلام آباد، قبل أن يتم توسيع هذه المبادرة لخدمة عدد أكبر من الحجاج في مطارات المدن الرئيسية الأخرى.
ويعد مشروع "الطريق إلى مكة" إحدى مبادرات برنامج خدمة ضيوف الرحمن، والتي تندرج تحت برامج رؤية السعودية 2030، وتهدف لخدمة ضيوف الرحمن من خلال تسهيل إجراءات الجوازات والجمارك والاشتراطات الصحية، وفرز وترميز الأمتعة في مطارات بلدانهم، وبالتالي دخولهم إلى السعودية كرحلة داخلية، ونقل أمتعة الحجاج إلى أماكن سكنهم.