البداية من إسلام آباد.. السعودية وباكستان تتفقان على تفعيل مبادرة "الطريق إلى مكة"

ووفقًا لتقارير باكستانية، يُنتظر أن يزور مسؤولون من وزارة الداخلية السعودية، باكستان؛ لإتمام الاتفاق الذي يهدف إلى تسهيل إجراءات الحجاج، ومن المتوقع أن يستفيد منه أكثر من 40 ألف حاج هذا العام في مطار إسلام آباد، قبل أن يتم توسيع هذه المبادرة لخدمة عدد أكبر من الحجاج في مطارات المدن الرئيسية الأخرى.