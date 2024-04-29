4 عقود خلف المايكروفون.. وفاة عميد المعلقين العرب والسعوديين "محمد رمضان"

وكان قد أُصيب رمضان؛ بجلطة مرتين في أثناء مباريات المنتخب السعودي؛ الأولى في ماليزيا عندما كان يعلّق على مباراة المنتخب مع الصين، وكان "الأخضر" متقدماً 2 / 0، وفي خلال 16 دقيقة أمطر الصينيون مرمى المنتخب بأربعة أهداف، فأُصيب بجلطة نُقل بطائرة خاصة.