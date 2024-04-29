4 عقود خلف المايكروفون.. وفاة عميد المعلقين العرب والسعوديين "محمد رمضان"

تُوفي اليوم المعلّق الرياضي والإعلامي السابق محمد عبدالرحمن رمضان؛ بعد معاناة مع المرض عن عمرٍ يناهز 91 عاماً.
ويعد الفقيد أحد أقدم المعلّقين العرب والسعوديين؛ حيث أمضى أربعة عقود خلف المايكروفون الرياضي، ومثلت الرياضة السعودية عشقاً للفقيد.
وكان قد أُصيب رمضان؛ بجلطة مرتين في أثناء مباريات المنتخب السعودي؛ الأولى في ماليزيا عندما كان يعلّق على مباراة المنتخب مع الصين، وكان "الأخضر" متقدماً 2 / 0، وفي خلال 16 دقيقة أمطر الصينيون مرمى المنتخب بأربعة أهداف، فأُصيب بجلطة نُقل بطائرة خاصة.
وأُصيب بالجلطة الثانية عندما انتصر العراق على المنتخب السعودي في دورة الخليج الرابعة في قطر بسبعة أهداف.
"سبق" تتقدّم بخالص التعازي لأسرته ومحبيه.