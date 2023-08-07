بعدما سقط من ارتفاع مترين.. إنقاذ رضيع من نزيف حاد في الجمجمة بعنيزة

وأوضحت وزارة الصحة أن الرضيع وصل برفقه ذويه لطوارئ المستشفى وهو في حالة إغماء وعدم وعي، وعلى الفور تم إحالته لعمل الفحوصات والتحاليل وإجراء الأشعة المقطعية اللازمة للدماغ والتي أظهرت وجود حالة نزيف كبير جدًّا داخل الجمجمة؛ الأمر الذي تسبب في حدوث ضغط على وضع الدماغ الطبيعي، ودفعه نحو الجانب الآخر من الرأس.