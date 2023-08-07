بعدما سقط من ارتفاع مترين.. إنقاذ رضيع من نزيف حاد في الجمجمة بعنيزة

نجح فريق طبي في مستشفى الملك سعود في مدينة عنيزة بمنطقة القصيم، في إيقاف نزيف دموي وإنقاذ حياة طفل رضيع يبلغ من العمر 4 أشهر تعرض للسقوط على الأرض من ارتفاع مترين، تسبب له في حدوث حالة نزيف حاد في الجمجمة.
وأوضحت وزارة الصحة أن الرضيع وصل برفقه ذويه لطوارئ المستشفى وهو في حالة إغماء وعدم وعي، وعلى الفور تم إحالته لعمل الفحوصات والتحاليل وإجراء الأشعة المقطعية اللازمة للدماغ والتي أظهرت وجود حالة نزيف كبير جدًّا داخل الجمجمة؛ الأمر الذي تسبب في حدوث ضغط على وضع الدماغ الطبيعي، ودفعه نحو الجانب الآخر من الرأس.
وذكرت أن المستشفى باشر بعمل البرتوكول الخاص في مثل هذه الحالات، وتم نقل الرضيع المصاب بصورة فورية إلى قسم العمليات؛ خاصة بعد أن لوحظ حدوث تجمع دموي كثيف جدًّا؛ حيث تم تجهيز الحالة للجراحة وتحضير غرفة العلميات وتوفير وحدات الدم بحسب الفصيلة الملائمة.
وبيّنت الوزارة أنه بعد التخدير العام قام الأطباء بتنفيذ التدخل الجراحي عن طريق فتح جلد الرأس والجمجمة وإزالة الدم المتجمع برفق ودقة شديدة، وتم وقف النزيف الدموي وإعادة العظم وإغلاق الجلد بنجاح تام، خلال عملية استغرقت 4 ساعات، غادر بعدها الرضيع بصحبة أسرته بعد تنويمه لفترة مؤقتة في قسم العناية بالمستشفى للاطمئنان على صحته العامة.
يُذكر أن مستشفى الملك سعود بعنيزة قد أجرى خلال النصف الأول من العام الحالي 2023م أكثر من 2300 عملية جراحية.