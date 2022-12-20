خبرات المملكة المتراكمة تضمن نجاح اجتماع أجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بدول "التعاون الإسلامي

وفي وقت مبكر جداً، سعت حكومة المملكة إلى تعزيز علاقاتها بجميع دول العالم، وزيادة التنسيق بينها لمحاربة الفساد، ومعه الإرهاب والمخدرات، إذ تؤمن المملكة أن الفساد من الجرائم العابرة للحدود إذا لم تجد من يحدها ويوقف ويلاحق من ينشرها، وعلى رأسها مكافحة الفساد الذي يتطلب مكافحتها تعاوناً دولياً وثيقاً، تشترك فيه جميع الدول والمنظمات والجمعيات الدولية، عبر تبادل المعلومات، والتنسيق بين الجهات المعنية، للحد من نشاط الفسادين والعصابات الدولية، التي تستهدف جميع دول العالم، وبخاصة الدول الإسلامية والخليجية.