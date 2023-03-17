مع قُرب رمضان.. مختص: سهر الأطفال ليلاً يؤدي لقِصَر قاماتهم عند البلوغ

أكد لـ"السعودية" أن شرب كمية كبيرة من الماء قبل الإمساك غير صحيحة

فهد الغبيوي-الرياض: عزى مختص في فسيولوجيا الجهد البدني؛ أحد أسباب قصر قامة بعض الأطفال وعدم وصولهم للطول المناسب نهاية هذه المرحلة العمرية، لعدم تنظيم نومهم خلال الليل لكون هذه الفترة هي التي يتطور فيها نموه وليس وقت النهار.



جاء ذلك في عرض حديث لأستاذ فسيولوجيا الجهد البدني بجامعة طيبة الدكتور محمد الأحمدي، للقناة السعودية، حيث شدد على ضرورة ألا يمر الليل على الطفل دونما ينام خاصة ونحن على مشارف شهر رمضان الذي يعتاد فيه الكثير على السهر، وذلك لأن عمليات النمو لدى الأطفال لا تحدث إلا في فترة الليل ولا تحدث خلال النهار، والإهمال في ذلك ومشاكل الخلل في النوم قد ينتج عنه ألا يصل الطفل إلى أقصى طول لديه عند سن البلوغ.



كما وجه نصيحة أثناء حديثة، لمن يلجئون قبل موعد الإمساك بفترة وجيزة خلال رمضان لشرب كميات كبيرة من المياه، بأن يتوقفوا عن ذلك، لسبب أن كل هذه الكمية سوف يتخلص منها الجسم خلال فترة وجيزة، حيث أن الطريقة الصحيحة هي توزيع شرب السوائل بكميات كافية خلال فترة الليل بمعدل كل ساعتين من (150 -200) مل حتى موعد آذان الفجر.