"حماية المستهلك" تُطلق "شهادة صديق المستهلك للمنشآت الصحية"

يُذكر أن الملتحقين بالبرنامج سيحصلون على مزايا متعددة من جمعية حماية المستهلك وجمعية الإدارة الصحية، تتضمن منح شهادة "صديق المستهلك" وإعلان العلامة التجارية للمنشأة في موقع الجمعية وحسابات التواصل الاجتماعي، وكذلك إتاحة الفرصة للمنشآت المشاركة في جائزة جمعية حماية المستهلك السنوية ضمن مسار "صديق المستهلك"، بالإضافة إلى مزايا أخرى تشمل تقديم التدريب لمقدمي الخدمة في مجال حقوق المستهلك وتجربة المستهلك.