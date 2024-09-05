الإنجازات بلغة الأرقام.. "جودة الحياة" يحقق نقلة نوعية في قطاع الهوايات

يذكر أن برنامج جودة الحياة يتطلع من خلال مبادراته إلى زيادة نسبة ممارسة أفراد المجتمع للهوايات المتنوعة في المملكة، ورفع إسهام قطاع الهوايات في إجمالي الناتج المحلي، وإبراز المملكة في طليعة الدول من حيث عدد أندية الهواة المتنوعة المسجلة، والوصول إلى 6000 نادٍ في المملكة في مختلف الهوايات بحلول العام 2030 لتكون المملكة نموذجًا رائدًا من أجل بناء مجتمع حيوي وملهم.