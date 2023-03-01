برئاسة السعودية ونيوزيلاندا.. اللجنة الدولية لمراجعة اللوائح الصحية تعقد اجتماعها الثاني

وتأتي التعديلات المقترحة استجابة للتحديات التي فرضتها جائحة كوفيد19؛ حيث شددت الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية البالغ عددها 194 دولة، وهي أيضاً الدول الأطراف في اللوائح الصحية الدولية، على أهمية تعزيز بناء القدرات، وخاصة في البلدان المنخفضة الدخل، والوصول العادل إلى التدابير الطبية المضادة، وتعزيز التعاون، وتبادل المعلومات، وسبل الاستفادة من التقنيات الحديثة لدرء المخاطر الصحية المتعلقة بالسفر الدولي.