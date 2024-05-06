بواقع 3 رحلات أسبوعية.. مطار الملك خالد الدولي يدشّن مساراً جوياً مباشراً إلى بكين

وأشارت مطارات الرياض إلى أن هذا التعاون فيما بينها وبين شركة طيران الصين ما هو إلا ثمرة لجملة من الإنجازات الريادية المستحقة التي حققتها مطارات الرياض، والتي من أبرزها نيل مطار الملك خالد الدولي شهادة الترحيب بالسياح الصينيين (WELCOME CHINESE) في يوليو الماضي، ما أسهم في تعزيز فرص نجاح هذا التعاون بين طرفيه.