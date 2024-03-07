كم ينفق السعوديون على التمور في رمضان؟.. تعرف على الإجابة ونسبة الاستهلاك

يُذكر أن المائدة الرمضانية ارتبطت بوجود التمر فيها اقتداءً بقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: (إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإنه بركة)، ولاعتباره الفاتحة الأنسب للإفطار لخصائصه التعويضية المباشرة، كما أن للتمور مكانة متوارثة لدى المجتمع السعودي في كل المناطق، وتبقى حباته هي الأولى التي يحرص الكثير من السعوديين على أن يبدأوا إفطارهم بها.