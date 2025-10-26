مجلس الضمان الصحي يُصنّف مستشفى د. سليمان فقيه بجدة كـ "مستشفى رائد" بعد تحقيقه نتيجة قياسية بلغت 110٪.

صنّف مجلس الضمان الصحي (CHI) مستشفى د. سليمان فقيه بجدة كـ “مستشفى رائد” ضمن برنامج “تصنيف ضمان” لمقدمي الخدمات الصحية، بعد تحقيق المستشفى لجميع المعايير والمتطلبات الإلزامية والاختيارية بنسبة قياسية بلغت 110٪.
ويجسد هذا الإنجاز مستوى التميّز التشغيلي والإداري والطبي الذي يتمتع به المستشفى، ويعكس التزامه المستمر بالابتكار ورعاية المرضى، ويعزز مكانته ضمن أبرز المؤسسات الصحية في المملكة. كما يتماشى هذا الإنجاز مع رسالة مجلس الضمان الصحي الهادفة إلى تعزيز الرعاية الصحية القائمة على القيمة، والشفافية، والتميّز التشغيلي.
ويعد برنامج “تصنيف ضمان” إحدى المبادرات التنظيمية لمجلس الضمان الصحي، حيث يقيّم مقدمي الخدمات الصحية بناءً على التميز التشغيلي، والالتزام بالأنظمة، والأداء المبني على القيمة. ويهدف البرنامج إلى حماية حقوق المستفيدين، وتحسين تجربتهم، وتسريع تقديم رعاية صحية عالية الجودة في جميع أنحاء المملكة.
وبتجاوزه الحد الأعلى للمعايير المطلوبة، أثبت مستشفى د. سليمان فقيه بجدة ريادته في جودة الرعاية الصحية، وحوكمة البيانات، وسلامة المرضى، والابتكار. ويعكس هذا الإنجاز قوة نظام الحوكمة الداخلية وكفاءة الكوادر المؤهلة، بالإضافة إلى التزام المستشفى المستمر بتحسين نتائج المرضى ورفع مستوى رضاهم.
وأكد الدكتور مازن فقيه، رئيس مجموعة فقيه للرعاية الصحية، أن هذا التصنيف يُعد تتويجًا لجهود فرق العمل وكفاءة الكوادر الطبية والإدارية، مضيفًا: “نفخر بريادتنا في تقديم رعاية آمنة وفعّالة وقائمة على القيمة لكل مريض نخدمه، ويجسد هذا الإنجاز التزامنا المستمر بالتميّز وتوافقنا مع أهداف التحول الوطني في القطاع الصحي".
ويؤكد هذا التصنيف أن مستشفى د. سليمان فقيه يسهم بفاعلية في رسم مستقبل القطاع الصحي في المملكة من خلال الابتكار، والشفافية، والمساءلة، واضعًا معيارًا وطنيًا جديدًا للجودة والموثوقية في تقديم الرعاية الصحية.