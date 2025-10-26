مجلس الضمان الصحي يُصنّف مستشفى د. سليمان فقيه بجدة كـ "مستشفى رائد" بعد تحقيقه نتيجة قياسية بلغت 110٪.

ويجسد هذا الإنجاز مستوى التميّز التشغيلي والإداري والطبي الذي يتمتع به المستشفى، ويعكس التزامه المستمر بالابتكار ورعاية المرضى، ويعزز مكانته ضمن أبرز المؤسسات الصحية في المملكة. كما يتماشى هذا الإنجاز مع رسالة مجلس الضمان الصحي الهادفة إلى تعزيز الرعاية الصحية القائمة على القيمة، والشفافية، والتميّز التشغيلي.