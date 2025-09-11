وزارة السياحة تعلن عن نجاح برنامج صيف السعودية 2025 بتحقيق نمو قياسي بلغ 26% في عدد السياح 

أعلنت وزارة السياحة عن تحقيق برنامج صيف السعودية 2025 أرقامًا قياسية في المؤشرات الأولية للسياحة، إذ بلغ عدد السياح من الداخل والخارج في جميع وجهات السعودية أكثر من 32 مليون سائح، مسجلًا نموًا بنسبة (26%) مقارنة بموسم صيف 2024، كما سجل إنفاق السياح من الداخل والخارج خلال الموسم نحو (53.2) مليار ريال سعودي، محققًا نموًا بنسبة (15%) عن صيف العام الماضي، كما حققت عسير نموًا استثنائيًا بعدد السياح القادمين من دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة (49%).