"ايفكس" يقدم خدماته لجميع المركبات عند باب بيتك

وتشمل خدمات ايفكس التي يمكن الحصول عليها موقعك الذي تفضّله سواء كان المنزل أو مقر العمل أو أي موقع آخر؛ أعمال فحص النقاط الأساسية في المركبة مثل، زيت الفرامل، وفلتر الهواء، وفلتر المكيف، والسوائل الرئيسية في المركبة (التبريد، ناقل الحركة، المساحات والدفرنس) وجلد المساحات والمصابيح الأمامية والخلفية، وأيضاً خدمات غيار الزيوت باستخدام أفضل الأنواع الموصى بها لكل مركبة، واستبدال البطاريات، بالإضافة لفحص نظام التشغيل وكفاءة البطارية، كما أن جميع البطاريات المعتمدة في ايفكس هي أصلية ومضمونة، وليس فقط هذا كل ما تقدمه (ايفكس) لعملائها، فهي تقوم أيضأ بالعناية وتعقيم المركبة باستخدام منتجات صديقة للبيئة، لعملية التعقيم الداخلية والخارجية، ومعطرات فاخرة تبقي رائحة السيارة رائعة ومنعشة لفترات طويلة.