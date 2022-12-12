"ايفكس" يقدم خدماته لجميع المركبات عند باب بيتك

أصبح تقديم خدمات الصيانة الدورية للمركبات أكثر سهولة مع تطبيق ايفكس عبر الهواتف الذكية الذي أعلن عن الإطلاق الرسمي لخدماته في مدن الرياض، جدة والدمام بعد فترة من الإطلاق التجريبي الذي حرصت خلاله (ايفكس) على التعرّف أكثر على احتياجات العملاء وتطوير خدماتها بناء على ذلك قبل أن يتم الإعلان رسمياً عن تقديم خدماتها في المرحلة الأولى في المدن الثلاث مع خطة استراتيجية للتوسع في المراحل المقبلة لتغطية كافة مدن ومناطق المملكة.
وتشمل خدمات ايفكس التي يمكن الحصول عليها موقعك الذي تفضّله سواء كان المنزل أو مقر العمل أو أي موقع آخر؛ أعمال فحص النقاط الأساسية في المركبة مثل، زيت الفرامل، وفلتر الهواء، وفلتر المكيف، والسوائل الرئيسية في المركبة (التبريد، ناقل الحركة، المساحات والدفرنس) وجلد المساحات والمصابيح الأمامية والخلفية، وأيضاً خدمات غيار الزيوت باستخدام أفضل الأنواع الموصى بها لكل مركبة، واستبدال البطاريات، بالإضافة لفحص نظام التشغيل وكفاءة البطارية، كما أن جميع البطاريات المعتمدة في ايفكس هي أصلية ومضمونة، وليس فقط هذا كل ما تقدمه (ايفكس) لعملائها، فهي تقوم أيضأ بالعناية وتعقيم المركبة باستخدام منتجات صديقة للبيئة، لعملية التعقيم الداخلية والخارجية، ومعطرات فاخرة تبقي رائحة السيارة رائعة ومنعشة لفترات طويلة.
ويتوفر تطبيق ايفكس في كافة المتاجر الإلكترونية بمختلف أنظمة التشغيل، كما أن خدمات (ايفكس) تشمل جميع أنواع المركبات.