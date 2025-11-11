"الحياة الفطرية": إدراج "الثقوب الزرقاء" و"رأس حاطبة" يعزّز ريادة المملكة البيئية

أعرب الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، الدكتور محمد علي قربان، عن الشكر والامتنان للقيادة الرشيدة – حفظها الله – بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على إدراج محميتي "الثقوب الزرقاء" و"رأس حاطبة" ضمن قائمة المحميات الوطنية في المملكة، مؤكدًا أن القرار يعكس اهتمام المملكة بحماية البيئة وتعزيز التنوع الأحيائي، ضمن مستهدفات رؤية 2030 ومبادرة "السعودية الخضراء".
وأوضح الدكتور قربان أن هذا الإنجاز يأتي تتويجًا لدراسات أحيائية وطبيعية واجتماعية أجراها المركز، كشفت عن ما تتميز به المحميتان من تنوع بيئي فريد، وقيمة اقتصادية وسياحية عالية تسهم في دعم التنمية المستدامة.
وأشار إلى أن المركز يعمل على تطوير منظومة وطنية شاملة للمناطق المحمية وفق معايير عالمية، دعمًا لهدف (30×30) القاضي بحماية 30% من المساحة البرية والبحرية للمملكة بحلول عام 2030، مؤكداً أن المملكة كانت من أوائل الدول التي أعلنت هذا الهدف قبل اعتماده عالميًا، في تأكيد لريادتها في مجال الحماية البيئية والتزامها بالاتفاقيات الدولية.
وتقع محمية "الثقوب الزرقاء" غرب المملكة بين منطقتي مكة المكرمة وجازان، وتمتد على مساحة تُقدّر بنحو 16,500 كم²، وتضم أكثر من 20 جزيرة غنية بالشعاب المرجانية، والإسفنج، والدلافين، والأسماك، والسلاحف البحرية، مما يجعلها وجهة جاذبة للباحثين والغواصين.
أما محمية "رأس حاطبة" فتقع شمال غرب محافظة جدة، وتغطي مساحة تقارب 5,715 كم²، وتتميّز بموائل بحرية غنية تضم أشجار المانجروف، والشعاب المرجانية، والحشائش البحرية، إضافة إلى وجود السلاحف الخضراء، والأطوم، والحيتان، والدلافين، وأسماك القرش والحوت، مما يجعلها من أبرز المواقع البيئية والسياحية في البحر الأحمر.
وبإدراج المحميتين الجديدتين، ترتفع نسبة المناطق البحرية المحمية في المملكة من 6.5% إلى 16.1%، في خطوة تعكس التزام المملكة بتوسيع شبكة المحميات الوطنية لتتجاوز 100 محمية، بما يسهم في حماية التنوع الأحيائي وتحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية للأجيال القادمة.