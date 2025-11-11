"الحياة الفطرية": إدراج "الثقوب الزرقاء" و"رأس حاطبة" يعزّز ريادة المملكة البيئية

وأشار إلى أن المركز يعمل على تطوير منظومة وطنية شاملة للمناطق المحمية وفق معايير عالمية، دعمًا لهدف (30×30) القاضي بحماية 30% من المساحة البرية والبحرية للمملكة بحلول عام 2030، مؤكداً أن المملكة كانت من أوائل الدول التي أعلنت هذا الهدف قبل اعتماده عالميًا، في تأكيد لريادتها في مجال الحماية البيئية والتزامها بالاتفاقيات الدولية.