"الإبراهيم" يشارك في حوار برلين العالمي لمناقشة دعم النمو الاقتصادي العالمي

يشارك وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل بن فاضل الإبراهيم، في حوار برلين العالمي يومي 1 و2 أكتوبر في العاصمة الألمانية برلين، وذلك بحضور رؤساء ووزراء الدول وقادة المنظمات الدولية، إلى جانب الرؤساء التنفيذيين في القطاعات الصناعية والأكاديميين.