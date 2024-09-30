"الإبراهيم" يشارك في حوار برلين العالمي لمناقشة دعم النمو الاقتصادي العالمي

يشارك وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل بن فاضل الإبراهيم، في حوار برلين العالمي يومي 1 و2 أكتوبر في العاصمة الألمانية برلين، وذلك بحضور رؤساء ووزراء الدول وقادة المنظمات الدولية، إلى جانب الرؤساء التنفيذيين في القطاعات الصناعية والأكاديميين.
وسيقام حوار برلين العالمي تحت عنوان "بناء أرضية مشتركة"، حيث سيركز على إيجاد مسارات جديدة للتعاون بين دول العالم، بهدف تعزيز وجهات النظر الدولية والحوار التفاعلي، والدفع برؤى قابلة للتنفيذ بشأن القضايا الحاسمة بما في ذلك التحولات الجيوسياسية وتغير المناخ والابتكار التقني وأثر التحديات في تشكيل مستقبل الاقتصاد العالمي.
وسيشارك "الإبرهيم" في جلسة حوارية تحت عنوان "إعادة تشكيل المشهد الاقتصادي العالمي: الفرص المتاحة للأسواق النامية والناشئة" لاستكشاف الفرص الاقتصادية الجديدة.
كما سيعقد مجموعة من الاجتماعات الثنائية مع عدد من كبار المسؤولين من القطاعين العام والخاص والمنظمات الدولية لمناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
يذكر أنّ حوار برلين العالمي تأسس عام 2022، ويتناول التحديات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية الملحة في القرن الحادي والعشرين، وذلك لدعم صنّاع القرار في ظل التحولات الدولية التي يشهدها العالم.