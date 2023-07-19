سمو وزير الطاقة يطلع على جهود السفينة اليابانية " Suiso Frontier" بميناء جدة الإسلامي في مجال تطبيقات الهيدروجين الأخضر بالنقل البحري

‎زار صاحبُ السموِّ الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الطاقة، ومعالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح ميناء جدة الإسلامي اليوم للوقوف على أداء السفينة اليابانية " Suiso Frontier" وهي أول سفينة ناقلة للهيدروجين السائل في العالم، وذلك بحضور معالي مساعد وزير النقل والخدمات اللوجستية الأستاذ أحمد بن سفيان الحسن، وسعادة القنصل العام لليابان في جدة السيد إيزورو شيمورا ، حيث تعد السفينة "أول ناقل للهيدروجين المسال في العالم، وقد تم بنائها وتطويرها بدعم من الحكومة اليابانية وذلك لنقل كميات كبيرة من الهيدروجين المسال عن طريق البحر، ويبغ طولها 116م متراً، وبعرض 19 متراً، وتحمل خزانًا مزدوجًا بسعة 1250 مترًا مكعبًا للاحتفاظ بالهيدروجين والحفاظ عليه عند درجة حرارة -253 درجة مئوية.