سمو وزير الطاقة يطلع على جهود السفينة اليابانية " Suiso Frontier" بميناء جدة الإسلامي في مجال تطبيقات الهيدروجين الأخضر بالنقل البحري

زار صاحبُ السموِّ الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الطاقة، ومعالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح ميناء جدة الإسلامي اليوم للوقوف على أداء السفينة اليابانية " Suiso Frontier" وهي أول سفينة ناقلة للهيدروجين السائل في العالم، وذلك بحضور معالي مساعد وزير النقل والخدمات اللوجستية الأستاذ أحمد بن سفيان الحسن، وسعادة القنصل العام لليابان في جدة السيد إيزورو شيمورا ، حيث تعد السفينة "أول ناقل للهيدروجين المسال في العالم، وقد تم بنائها وتطويرها بدعم من الحكومة اليابانية وذلك لنقل كميات كبيرة من الهيدروجين المسال عن طريق البحر، ويبغ طولها 116م متراً، وبعرض 19 متراً، وتحمل خزانًا مزدوجًا بسعة 1250 مترًا مكعبًا للاحتفاظ بالهيدروجين والحفاظ عليه عند درجة حرارة -253 درجة مئوية.
ويأتي ذلك في إطار دعم الجهود التي تبذلها المملكة لتحفيز اقتصاد الهيدروجين الأخضر؛ وتعزيز ريادتها العالمية في قطاع الطاقة، وتأكيداً لما تحظى به الموانئ السعودية من جاهزية عالية لاستقبال هذا النوع من السفن، مما يكرس مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي ، ويؤكد القدرات التنافسية العالية التي يمتلكها ميناء جدة الإسلامي ودوره في دعم المنظومة اللوجستية.
يُذكر أن صاحبُ السموِّ الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الطاقة وقع مؤخراً اتفاقية تفاهم مع معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر بهدف مضاعفة الجهود تجاه خفض الانبعاثات الكربونية في قطاع الخطوط الحديدية، بمنظومة النقل والخدمات اللوجستية، وتعزيز إستخدام تطبيقات الهيدروجين الأخضر في مسارات النقل؛ وتوظيف التقنيات الحديثة لبناء انطمة نقل آمنة ومستدامة وصديقة للبيئة وفق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية ورؤية المملكة 2030