مصر.. السفارة بالقاهرة تعزي في ضحايا حادث التصادم بمنطقة العامرية

وبحسب "اليوم السابع"، فقد كانت البداية عندما تلقّت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا يفيد بحادث تصادم مروع بين سيارة نقل بمقطورة وسيارات ميكروباص، حيث انتقلت الأجهزة الأمنية ورئيس حي العامرية أول ترافقهم سيارات الإسعاف إلى محل البلاغ.