مصر.. السفارة بالقاهرة تعزي في ضحايا حادث التصادم بمنطقة العامرية

أعربت سفارة المملكة في القاهرة عن بالغ حزن وأسى المملكة العربية السعودية جراء حادث التصادم بمنطقة العامرية في جمهورية مصر العربية الشقيقة، والذي تسبب في وفاة وإصابة عدد من الأشخاص.
وقالت السفارة: تتقدم المملكة بأحرّ التعازي وصادق المواساة لأسر الضحايا ولحكومة وشعب جمهورية مصر العربية الشفيقة وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.
وكانت منطقة العامرية غرب محافظة الإسكندرية، قد شهدت مصرع 15 شخصًا وإصابة 7 آخرين في حادث تصادم مروري بين سيارة نقل مقطورة و4 سيارات ميكروباص، بالقرب من كوبري الثروة السمكية.
وبحسب "اليوم السابع"، فقد كانت البداية عندما تلقّت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا يفيد بحادث تصادم مروع بين سيارة نقل بمقطورة وسيارات ميكروباص، حيث انتقلت الأجهزة الأمنية ورئيس حي العامرية أول ترافقهم سيارات الإسعاف إلى محل البلاغ.
وتبين حدوث تصادم بين سيارة نقل مقطورة تحمل زلط سن و4 سيارات ميكروباص أدّت لانقلاب إحداها واحتراق الأخرى بالإضافة إلى وجود سيارة أخرى أسفل السيارة النقل، جرى إطفاء السيارة ومحاولات لإنقاذ ركاب السيارات الأخرى.
وأسفر الحادث عن مصرع 15 شخصًا من ركاب السيارات الميكروباص، جرى نقلهم لمستشفى العامرية و7 مصابين جرى نقلهم إلى مستشفى العجمي النموذجي.