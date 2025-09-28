فلاورد تمهّد الطريق لمبرمجي المستقبل عبر 100 منحة إقليمية في البرمجة

وقال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة فلاورد السيد/ عبد العزيز باسم اللوغاني،: "في فلاورد، لا نكتفي فقط بتوفير الهدايا، بل نؤمن بدورنا في توفيرالفرص أيضاً. مبادرة مبرمجون المستقبل تجسّد التزامنا بتحويل هذه الرؤية إلى واقع، عبر تمكين الأطفال والشباب الطموحين من الأدوات التي تؤهلهم للابتكار والقيادة. الاستثمار في الأجيال القادمة هو استثمار في مستقبلنا جميعاً، وهو جزء أساسي من استراتيجيتنا القائمة على الاستدامة."