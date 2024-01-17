"أهالي المدينة" يحتفون بمسيرة فيصل بن سلمان ويشيدون بجهوده خلال توليه إمارة المنطقة

وأضاف الدكتور حجار، نلتقي اليوم لتودع المدينة المنوّرة الأمير الإنسان، بكل شكر وامتنان، وحب وعرفان، وتحتفظ لشخصه المتواضع والنبيل ما ترك من إنجازات حضارية وعمرانية يُذكر بها، من أبرزها متابعة كافة شؤون المسجد النبوي، ومشروع توسعة وتطوير مسجد قباء، إضافة إلى المشروعات الحضارية والاجتماعية والخيرية التي اتسمت بالإبداع الابتكار، ومن بينها برنامج "أنسنة المدينة" ووقف نخلة الأيتام، ووقف الشفاء، ومستشفى السلام الوقفي، ومركز التوحّد، ومراكز الأحياء، ومجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية، وتطوير وتفعيل مواقع التاريخ الإسلامي، وتأهيل وادي العقيق ووادي قناة، ومشاركته ومتابعته للملتقيات الثقافية والفكرية والعلمية والاجتماعية والخيرية والمبادرات التي كان لها أثرٌ إيجابيٌ في حياة مجتمع المدينة المنوّرة وزوّارها الكرام.