محليات

القيادة تهنئ رئيس جمهورية سنغافورة المنتخب

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، للسيد ثارمان شانموغاراتنام بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية بجمهورية سنغافورة.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، ولشعب جمهورية سنغافورة الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، للسيد ثارمان شانموغاراتنام بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية بجمهورية سنغافورة.

وعبر سمو ولي العهد، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، ولشعب جمهورية سنغافورة الصديق المزيد من التقدم والرقي.

خادم الحرمين الشريفين
ولي العهد
الملك سلمان بن عبد العزيز
الأمير محمد بن سلمان
ثارمان شانموغاراتنام
رئيس سنغافورة

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org