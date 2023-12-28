"عبدالعزيز بن سعد" يفتتح مهرجان "حمضيات حائل" ويؤكد قدرة المنطقة الزراعية في توفير الأمن الغذائي

وأضاف أمير حائل: الجمعية التعاونية الزراعية بالمنطقة لعبت دورًا مهمًا، وأصبحت شريكًا أساسيًا في اختصار مشوار النقلة الزراعية والتقدم بها، إذ إن الكثير من المبادرات التي تبنّتها أصبحت على أرض الواقع، والجمعية مستمرة في تطويرها عامًا تلو عام.