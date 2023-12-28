"عبدالعزيز بن سعد" يفتتح مهرجان "حمضيات حائل" ويؤكد قدرة المنطقة الزراعية في توفير الأمن الغذائي

أكد أمير حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد، بمناسبة افتتاح مهرجان "حمضيات حائل"، أن قدرة منطقة حائل الزراعية هائلة، وهو ما سمح بوضع قنوات تحقق لهذه المنطقة الفائدة المرجوّة وتُعظِّم بها القدرة والأداء اللذين يعكسان قدرة الحراك الاقتصادي والزراعي والصناعي.
وأكد الأمير عبدالعزيز أن حائل لها قصة تاريخية عميقة جدًا مع الزراعة؛ حيث أكد التاريخ أنها منطقة استأنسها الإنسان منذ زمن بعيد جدًا، وكان ذلك الاستئناس له دلالته الواضحة وأهمها الأمن الغذائي.
وقال: في التاريخ الحديث تميزت حائل في عدة منتجات؛ حيث مثّلت الرقم الأعلى في الأمن الغذائي، وحائل تثبت اليوم قدرتها على الاستمرار بهذه المضامين وتطويرها بمضامين جديدة تواكب العصر والقدرة الحديثة للتكوينات الزراعية والاقتصادية والسياحية والأمن الغذائي وعلاقتها بالطبيعة.
وأضاف أمير حائل: الجمعية التعاونية الزراعية بالمنطقة لعبت دورًا مهمًا، وأصبحت شريكًا أساسيًا في اختصار مشوار النقلة الزراعية والتقدم بها، إذ إن الكثير من المبادرات التي تبنّتها أصبحت على أرض الواقع، والجمعية مستمرة في تطويرها عامًا تلو عام.
من جهته، أشار مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الدكتور فهد الحسني، إلى أن منطقة حائل تتميز بوفرة إنتاجها من الحمضيات، الذي يشكل ما نسبته 40% من إجمالي صادرات المملكة من الحمضيات لعام 2022 وفق إحصائيات الوزارة، مما يدل على جودة أنواع الحمضيات بحائل، والتي تشهد منافسة بين المزارعين في تقديم أفضل صنف من الحمضيات.