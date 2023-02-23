عبور 20 شاحنة إغاثية لتوزيعها في المناطق السورية المتضررة من الزلزال

وسيشمل التوزيع عددًا من المناطق المتضررة من الزلزال في شمال سوريا؛ امتدادًا للدعم الإغاثي السعودي الذي يوفره مركز الملك سلمان للإغاثة لمساعدة متضرري الزلزال في سوريا وتركيا؛ إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظهما الله.