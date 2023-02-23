عبور 20 شاحنة إغاثية لتوزيعها في المناطق السورية المتضررة من الزلزال

عبرت، اليوم، 20 شاحنة إغاثية مقدَّمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تحمل على متنها أطنانًا من المواد الغذائية والإيوائية؛ لتوزيعها على ضحايا الزلزال في سوريا.
وسيشمل التوزيع عددًا من المناطق المتضررة من الزلزال في شمال سوريا؛ امتدادًا للدعم الإغاثي السعودي الذي يوفره مركز الملك سلمان للإغاثة لمساعدة متضرري الزلزال في سوريا وتركيا؛ إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظهما الله.