"مدارس شقراء" بدون ميزانية تشغيلية منذ 3 أشهر ونصف الشهر.. والمديرون: "تتعلق بضرورات تعليمية"

"سبق" بدورها طرحت القضية على متحدث إدارة تعليم شقراء فيصل المرجان، الذي قال: الميزانية التشغيلية للمدارس ترتبط بالسنة المالية، وليس بالفصول الدراسية؛ وبالتالي يكون صرفها بعد بداية العام المالي الجديد، وتبليغ الميزانية المخصصة لها لإدارة التعليم، ومن ثم العمل على استكمال إجراءات ومتطلبات الصرف، وضخ المبالغ في البنود من وزارة المالية. والإدارة تعمل على ذلك مباشرة فيما يخصها.