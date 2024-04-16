"مدارس شقراء" بدون ميزانية تشغيلية منذ 3 أشهر ونصف الشهر.. والمديرون: "تتعلق بضرورات تعليمية"

تعاني مدارس التعليم بإدارة تعليم شقراء من عدم صرف الميزانية التشغيلية للمدارس منذ بداية السنة الميلادية؛ إذ ظلت المدارس طيلة الفصل الماضي (الفصل الدراسي الثاني) حتى هذا الأسبوع من الفصل الدراسي الثالث دون صرف أي ميزانية تشغيلية لها؛ ما يعني مُضي ثلاثة أشهر ونصف الشهر والمدارس دون ميزانية تشغيلية.
وقال عدد من مديري المدارس: مضى الفصل الدراسي الثاني والمدارس تعاني من عدم صرف ميزانيتها التشغيلية.
وأضافوا: تطلعنا إلى أن تُصرف الميزانية خلال الفصل الدراسي الثالث إلا أننا الآن في الأسبوع الخامس من الفصل الدراسي الثالث ولم يتم صرف الميزانية.
وتابعوا: الميزانية تصرف مع بداية السنة المالية، أي قبل ثلاثة أشهر ونصف الشهر، وتتعلق بضرورات تعليمية، لا تستغني عنها أي مدرسة؛ إذ هي مخصصة للمستلزمات التعليمية والأنشطة الرياضية، ونحوها مما تحتاج إليه كل مدرسة لتسيير العملية التعليمية.
وأردفوا: نناشد الجهات المختصة وذات العلاقة سرعة صرفها لحاجة المدارس لها لتسيير العمل، والصرف على الأنشطة والمستلزمات.
"سبق" بدورها طرحت القضية على متحدث إدارة تعليم شقراء فيصل المرجان، الذي قال: الميزانية التشغيلية للمدارس ترتبط بالسنة المالية، وليس بالفصول الدراسية؛ وبالتالي يكون صرفها بعد بداية العام المالي الجديد، وتبليغ الميزانية المخصصة لها لإدارة التعليم، ومن ثم العمل على استكمال إجراءات ومتطلبات الصرف، وضخ المبالغ في البنود من وزارة المالية. والإدارة تعمل على ذلك مباشرة فيما يخصها.
وأضاف: علمًا بأنه سيودع جزء من الميزانية التشغيلية في حسابات المدارس خلال اليومَين القادمَين بإذن الله.