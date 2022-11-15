تدشين "مؤتمر مستقبل الأزياء" في الرياض من 17 إلى 19 نوفمبر الجاري

تدشن هيئة الأزياء، الخميس المقبل، مؤتمر مستقبل الأزياء في دورته الجديدة لهذا العام، والتي ستقام في مركز مدينة الأمير محمد بن سلمان غير الربحية بالرياض، ويستمرّ ثلاثة أيام كإحدى أهم الفعاليات السنوية في قطاع الأزياء السعودي.
وأتاحت الهيئة فرصة حضور المؤتمر أو ورش العمل المتخصصة أمام جميع الراغبين من خلال التسجيل عبر الرابط الإلكتروني: https://registration.fashionfutures.com/.
وتهدف النسخة الثالثة من المؤتمر إلى جمع هواة الأزياء من حول العالم، والاحتفاء بقطاع الأزياء المزدهر في المملكة، إلى جانب دعم المبدعين الناشئين من خلال تنظيم الحلقات النقاشية القيّمة، وورش العمل، وفرص بناء الشبكات، وجلسات الأسئلة والأجوبة تحت إدارة مجموعة من خبراء الأزياء العالميين.
وقال الرئيس التنفيذي لهيئة الأزياء بوراك شاكماك: تعمل هيئة الأزياء على رفد المصممين الصاعدين والعقول اللامعة في هذه الصناعة بالأدوات اللازمة لتطوير مهاراتهم وخبراتهم، وقال: إن "مؤتمر مستقبل الأزياء يؤدي دورًا محوريًّا في مهمتنا المتمثلة في تطوير قطاع أزياء استثنائي؛ حيث تقدّم الهيئة المساعدة لمئات المصممين من خلفيات متنوعة للدخول في هذه الصناعة وإتاحة فرص العمل وتعزيز مستوى الرفاه والمعيشة".
وتستقطب فعاليات المؤتمر 30 مصممًا سعوديًّا من برنامج "100 براند سعودي"؛ لعرض مجموعاتهم في مركز مدينة الأمير محمد بن سلمان غير الربحية بالرياض في الفترة من 17 إلى 19 نوفمبر، إضافةً إلى استعراض هيئة الأزياء لتقريرٍ يقدم معلومات وإحصاءات حول قطاع الأزياء السعودي، الذي يعدّ أول مبادرة تعمل على تطوير منصة بيانات شاملة للقطاع، علمًا بأن النسخة الكاملة من "تقرير حالة الأزياء" ستطلقها الهيئة في شهر مارس 2023.
وضمّت قائمة المتحدثين الرئيسيين في مؤتمر المستقبل عددًا من الخبراء في الأزياء العالمية.