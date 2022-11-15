تدشين "مؤتمر مستقبل الأزياء" في الرياض من 17 إلى 19 نوفمبر الجاري

وتستقطب فعاليات المؤتمر 30 مصممًا سعوديًّا من برنامج "100 براند سعودي"؛ لعرض مجموعاتهم في مركز مدينة الأمير محمد بن سلمان غير الربحية بالرياض في الفترة من 17 إلى 19 نوفمبر، إضافةً إلى استعراض هيئة الأزياء لتقريرٍ يقدم معلومات وإحصاءات حول قطاع الأزياء السعودي، الذي يعدّ أول مبادرة تعمل على تطوير منصة بيانات شاملة للقطاع، علمًا بأن النسخة الكاملة من "تقرير حالة الأزياء" ستطلقها الهيئة في شهر مارس 2023.