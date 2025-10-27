بريدة .. تدشين النافورة الرقمية في ميدان الملك عبدالعزيز

دشَّن أمين منطقة القصيم المهندس محمد بن مبارك المجلي، النافورة الرقمية في ميدان الملك عبدالعزيز بمدينة بريدة، ضمن مشاريع الأمانة الهادفة إلى تحسين المشهد الحضري وتجميل الميادين العامة، تعزيزًا لجودة الحياة في المدينة.
ويمتد المشروع على مساحةٍ إجمالية تبلغ 7,850 مترًا مربعًا، تتضمَّن 3,650 مترًا مربعًا من المسطحات الخضراء، فيما يبلغ ارتفاع النافورة 10 أمتار، وتتميّز بتقنيةٍ رقميةٍ حديثةٍ تتيح عرض رموزٍ وعباراتٍ وطنيةٍ مضيئةٍ عبر منظومة إضاءةٍ متزامنةٍ تمنح الميدان طابعًا بصريًا مميّزًا يعكس روح الانتماء والهوية الوطنية.
وأكّد المتحدث الرسمي لأمانة المنطقة نايف النفيعي، أن المشروع يُعدّ إضافةً جماليةً نوعيةً لمدينة بريدة، مشيرًا إلى أنه يأتي ضمن جهود الأمانة في تطوير المرافق العامة، وتحسين جودة الحياة، ورفع مستوى المشهد الحضري بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.