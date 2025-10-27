بريدة .. تدشين النافورة الرقمية في ميدان الملك عبدالعزيز

ويمتد المشروع على مساحةٍ إجمالية تبلغ 7,850 مترًا مربعًا، تتضمَّن 3,650 مترًا مربعًا من المسطحات الخضراء، فيما يبلغ ارتفاع النافورة 10 أمتار، وتتميّز بتقنيةٍ رقميةٍ حديثةٍ تتيح عرض رموزٍ وعباراتٍ وطنيةٍ مضيئةٍ عبر منظومة إضاءةٍ متزامنةٍ تمنح الميدان طابعًا بصريًا مميّزًا يعكس روح الانتماء والهوية الوطنية.