محليات
تسرب مياه تحت الأرض يهدد سكان حي "جفيجف الطائف"
منذ 3 أسابيع دون استجابة رغم تعدد البلاغات
يعاني سكان حي الجفيجف - ضمن مخطط الملك فهد- في محافظة الطائف، من استمرار تسرب المياه بكميات كبيرة منذ حوالي ثلاثة أسابيع، نتيجة انكسار بشبكة المياه تحت الأرض.
وأوضح السكان أنه رغم البلاغات المتكررة، لم تتجاوب الجهات المعنية حتى الآن.
وقال المواطن محفوظ الحارثي، الذي بادر بالإبلاغ عن المشكلة منذ مدة، لـ"سبق": إن التسرب المستمر يسبب إزعاجًا كبيرًا للسكان ويزيد من مخاوفهم حول تفاقم الأضرار.
وطالب بسرعة التدخل لإصلاح الخلل قبل أن تتفاقم الأمور أكثر، وسط أمل الأهالي في استجابة عاجلة تضمن إنهاء المشكلة سريعًا.