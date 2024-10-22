تسرب مياه تحت الأرض يهدد سكان حي "جفيجف الطائف"

وقال المواطن محفوظ الحارثي، الذي بادر بالإبلاغ عن المشكلة منذ مدة، لـ"سبق": إن التسرب المستمر يسبب إزعاجًا كبيرًا للسكان ويزيد من مخاوفهم حول تفاقم الأضرار.