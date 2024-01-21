"أيقونة حضارية".. 12 فعالية متنوعة تبرز الحراك الثقافي والفني في "شتاء جازان"

وأشار إلى أن القرية التراثية على الكورنيش الجنوبي لمنطقة جازان، تعد أيقونة حضارية تجسّد نمط الحياة القديمة وتتلاقى فيها أشكال من التنوع الثقافي والتراثي الذي تشتهر به هذه المنطقة الجميلة، حيث تحتضن القرية التي تنبسط على مساحة سبعة آلاف متر مربع، مهرجان "أجمل وأدفأ" الذي يمثل وجهة سياحية رائعة لأهالي المنطقة وضيوفها، مؤكداً أن المهرجان استطاع تبني الفعاليات والأنشطة التي تبرز جازان "إنساناً وثقافةً وسياحةً وتراثاً" ويسهم في إبراز الكفاءات الشابة من أبناء وبنات المنطقة.