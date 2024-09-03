"هيئة الصحفيين السعوديين" توقع شراكة مع برنامج الولاء "ولاء ون" لتعزيز الامتيازات لأعضائها

وقّعت هيئة الصحفيين السعوديين شراكة مع برنامج "ولاء ون"، التابع لشركة ولاء بلس، بهدف تعزيز الامتيازات المقدمة لأعضاء الهيئة من الصحفيين والإعلاميين.
جرت مراسم التوقيع في الرياض، بحضور عضو مجلس إدارة الهيئة الأستاذ علي الحازمي، ورئيس قطاع ولاء ون الأستاذ عبادة خالد، وتهدف الشراكة إلى توفير مجموعة من المزايا والخدمات والخصومات الخاصة التي يقدمها برنامج "ولاء ون" لأعضاء الهيئة.
تأتي هذه الشراكة كجزء من مساعي هيئة الصحفيين السعوديين لتوسيع دائرة الامتيازات المقدمة لأعضائها، بما يتناسب مع احتياجاتهم المهنية والشخصية، ويعزز من مكانة الصحافة والإعلام في المجتمع.
وسوف تتيح هذه الشراكة لكافة أعضاء الهيئة التعرف على الخصومات الخاصة بهم والاستفادة منها والمعدة لتلبية احتياجاتهم من كافة الخدمات والمزايا المقدمة من المتاجر في معظم مناطق المملكة بالإضافة لتمكينهم من متابعة العروض والتعرف على تفاصيلها بشكل دوري
وتُعَدُّ "ولاء ون" منصة رقمية تمكِّن الشركات والعلامات التجارية من تفعيل برنامج الولاء والمكافآت لعملائها، وتسمح للعملاء بجمع النقاط في محفظة رقمية واحدة وإستبدالها بمزايا خاصة كالعروض والخصومات والقسائم الشرائية وغيرها من المزايا.