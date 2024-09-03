"هيئة الصحفيين السعوديين" توقع شراكة مع برنامج الولاء "ولاء ون" لتعزيز الامتيازات لأعضائها

وسوف تتيح هذه الشراكة لكافة أعضاء الهيئة التعرف على الخصومات الخاصة بهم والاستفادة منها والمعدة لتلبية احتياجاتهم من كافة الخدمات والمزايا المقدمة من المتاجر في معظم مناطق المملكة بالإضافة لتمكينهم من متابعة العروض والتعرف على تفاصيلها بشكل دوري