"أرامكو" تُكمل 3 صفقات تاريخية مع شركة "بي كي إن أورلن" في بولندا

وتعليقًا على إغلاق هذه الصفقات، قال النائب الأعلى للرئيس للتكرير والمعالجة والتسويق في أرامكو السعودية محمد بن يحيى القحطاني: "تُعد هذه الاستثمارات جزءًا من جهودنا لتعزيز وجود أرامكو السعودية في سوق أوروبي رئيسة، وتوفير فرصة مميّزة لتطوير مسارات جديدة، فيما يتعلق بتحويل السوائل إلى مواد كيميائية، بأمل توسيع نطاق أعمالنا في قطاع التكرير والمعالجة والتسويق على المستوى العالمي ودعم تنويع استثماراتنا.