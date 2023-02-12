مذكرة تفاهم بين "أراسكو" و"نيوم" و"كارجيل" لدعم التوسع في الاستزراع المائي بالمملكة

وأضاف: في المملكة العربية السعودية، نتمتع بوفرة في مواردنا الطبيعية على امتداد الساحل الغربي (بطول 2600 كيلومتر)؛ حيث يمكن أن يكون الاستزراع المائي فرصة عظيمة لخدمة الأمن الغذائي في المملكة. كذلك نحتاج إلى الاستزراع المائي للمساعدة في توفير الغذاء للعالم؛ فوفقًا لإحصاءات الأمم المتحدة سيصل عدد سكان العالم إلى 9.7 مليارات في عام 2050، وسيشكل هذا النمو ضغطًا كبيرًا على الأمن الغذائي وإنتاج الغذاء بشكل عام، والأسماك بشكل خاص. ومن هنا تأتي مهمة "أراسكو" في دعم الأمن الغذائي بطريقة مستدامة داخل المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط؛ لذا نتطلع إلى العمل مع "نيوم" و"كارجيل" لتحقيق هذه المهمة.