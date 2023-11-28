محليات

"مكافحة المخدرات" تقبض على مقيمين بجدة لترويجهما "الشبو"

"مكافحة المخدرات" تقبض على مقيمين بجدة لترويجهما "الشبو"

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيمين من الجنسية الباكستانية بمحافظة جدة لترويجهما (630) جرامًا من مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو).

وتم توقيفهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

جدة
المديرية العامة لمكافحة المخدرات
مادة الشبو المخدرة

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