هيئة فنون العمارة تنفذ زيارات لعدد من الجامعات لحضور معارض مشاريع التخرج

نفّذ فريقُ تنمية القدرات بهيئة فنون العمارة والتصميم زيارات ميدانية لعدد من الجامعات في مختلف مناطق المملكة لعام 2024، وذلك في إطار تنمية المواهب في القطاع التي تهدف من خلالها إلى تعزيز التواصل والتعاون مع المؤسسات والبرامج الأكاديمية في قطاع فنون العمارة والتصميم في المملكة، ومتابعة التطور الأكاديمي للكليات وخريجيها.
وشملت الزيارات: جامعة الملك سعود، وجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، وجامعة الأميرة نورة، وجامعة اليمامة، وجامعة الملك عبد العزيز، وجامعة دار العلوم؛ وذلك لمشاركة ممثلي فريق تنمية القدرات بالهيئة كأعضاء في لجان تحكيم مشاريع التخرج وزيارة معارض الأعمال التي تعقدها الكليات؛ لاستعراض المخرجات المتميزة من مشاريع طلبتها.
وأوضحت الهيئة أن التعاون المشترك مع المؤسسات الأكاديمية يسهم في تقديم مخرجات تنافسية للخريجين، ويعزّز الابتكار والريادة والاستدامة في مشاريعهم؛ ليكونوا أكثر مواكبة للتطورات الحديثة في قطاع العمارة والتصميم.
وبهذا الصدد تؤكّد هيئة فنون العمارة والتصميم التزامها بمواصلة دعم وتطوير القدرات، والعمل على توفير البيئة المثلى للإبداع والابتكار، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 لتنمية القطاع بشكل مستدام وفعّال.