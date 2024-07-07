هيئة فنون العمارة تنفذ زيارات لعدد من الجامعات لحضور معارض مشاريع التخرج

نفّذ فريقُ تنمية القدرات بهيئة فنون العمارة والتصميم زيارات ميدانية لعدد من الجامعات في مختلف مناطق المملكة لعام 2024، وذلك في إطار تنمية المواهب في القطاع التي تهدف من خلالها إلى تعزيز التواصل والتعاون مع المؤسسات والبرامج الأكاديمية في قطاع فنون العمارة والتصميم في المملكة، ومتابعة التطور الأكاديمي للكليات وخريجيها.