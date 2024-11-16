ثروات و"توأم سيامي بعد 22 عامًا" ومعمران.. "وثائقيات حنا".. هنا بصمة سعودية وإنجازات

استطاعت سلسلةُ "وثائقيات حنا" التي تعرضها القناة الثقافية، صناعةَ وجه جديد للأفلام السعودية التي تقوم على الصحافة الاستقصائية بهدف إبراز النماذج السعودية وغيرها من الأحداث بطريقة السرد القصصي المثير، وكتابة القصة بالوقوف على أرضها والالتقاء بأبطالها في مختلف المجالات الإنسانية والإبداعية، حتى استطاع هذا البرنامج السعودي وضع بصمة مميزة في عالم الوثائقيات مُغيِّرًا مفهومَها، كما تسعى السعودية اليوم في توظيف الكوادر الإعلامية واستثمارها في إظهار العادات والقيم والنماذج الناجحة بأسلوب جديد غير تقليدي بعد اختيار الفكرة، ثم الإعداد والتخطيط، وأخيرًا التنفيذ المدروس.