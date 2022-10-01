الرياض.. بدء تطبيق غرامات تسوير الأراضي الفضاء على غير الملتزمين

وأضافت الأمانة أن الطرق المستهدفة من المبادرة تشمل: طريق الإمام عبدالله بن سعود بن عبدالعزيز من تقاطع الدائري الشرقي حتى تقاطع طريق الجنادرية، وطريق الملك عبدالله من تقاطع طريق الملك خالد حتى تقاطع طريق الشيخ جابر الأحمد الصباح، وطريق الديوان من تقاطع طريق مكة المكرّمة حتى تقاطع شارع وادي حنيفة، وطريق الملك سعود من طريق مكة المكرّمة حتى تقاطع طريق الملك خالد، إلى جانب طريق الدائري الجنوبي من تقاطع طريق حمزة بن عبدالمطلب حتى مخرج الدائري الثاني.