نصف طلاب الطائف لديهم أخطاء انكسارية.. مختص: افحصوا نظر أبنائكم قبل الدراسة

تفصلنا أيام قليلة عن بداية السنة الدراسية الجديدة، ومع انتشار الأجهزة الذكية بين الطلاب والطالبات، وكذلك حاجتهم إلى التركيز ساعات طويلة للاستذكار والمراجعة والبدء بجد واجتهاد، قد يغيب عن بعض الأسر ضرورة إجراء فحوصات النظر والتأكّد من سلامة الأبناء من أي مشكلات قد تؤثر فيهم في تحصيلهم العلمي دون علمهم.
"سبق" تتناول هذا الموضوع المهم في هذا التوقيت تحديدًا مع المختص في علم البصريات الدكتور محمد الحربي، حيث قال: "قد يغيب عن بعض الأهالي في أثناء انشغالهم بالاستعدادات المدرسية أهمية فحص النظر وجودته وحدّته والتأكّد من سلامته، الأمر الذي قد يؤثر في تحصيلهم الدراسي ومهاراتهم الاجتماعية".
وأضاف: "تعد حاسة البصر من النعم الجليلة التي أنعم الله بها على الإنسان وتشكّل ركيزة أساسية في التعلُّم وفي اكتساب المهارات الحياتية الأساسية، حيث تحتل حاسة البصر النسبة الأكبر من بين الحواس الأخرى في التعلُّم لدى الفرد، حيث تسهم بأكثر من 80 % من عملية التعلُّم، وعلى هذا فإن وجود أي اضطراب بصري لدى الفرد خصوصًا الأطفال سيعيق عملية التعلُّم واكتساب المهارات لديهم وذلك لكونهم في المراحل الأولى من الحياة".
وتابع "الحربي" يقول: "خلصت دراسة حديثة أجراها الدكتور طلال الثمالي، وفريقه في مدينة الطائف، إلى أن نحو نصف الطلاب في هذه المنطقة مصابون على الأقل بنوعٍ واحد من الأخطاء الانكسارية.
وأردف: "كما أن هناك دراسة أخرى أجراها قسم البصريات بجامعة القصيم، حيث قاموا بعمل مسح ميداني لعدد من المدارس الابتدائية في منطقة القصيم وهو برنامج يقام سنويًا، ووجدوا أن أكثر من 16 % من الطلبة لديهم إعاقة بصرية بسبب العيوب الانكسارية وحوالي 2 % فقط منهم يستخدم نظارات طبية".
وواصل حديثه: "دراسة أخرى حديثة أجريت في منطقة الرياض وجدت أن حوالي 60 % من الأطفال الذي تم فحص بصرهم ووجد أن لديهم أخطاء انكسارية لم يكونوا يرتدون نظارات طبية، لذا فإن الفحص الدوري للبصر من الأسباب الرئيسة -بعد الله- في منع حدوث المضاعفات التي قد تفضي -لا قدر الله- إلى اعاقات بصرية دائمة".
وفي الختام، أكد "الحربي" أن النظر يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالتحصيل الدراسي؛ حيث إن الدراسة تعتمد على ما يُكتب ويُوضع في السبورة وعلى المذاكرة والقراءة القريبة، وهنا يأتي الارتباط؛ حيث إن الأخطاء الانكسارية التي تصيب العين تتمثل في طول النظر (حيث لا يرى الشخص الأشياء القريبة بوضوح)، وقصر النظر (حيث لا يرى المصاب الأشياء البعيدة بوضوح).