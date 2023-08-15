نصف طلاب الطائف لديهم أخطاء انكسارية.. مختص: افحصوا نظر أبنائكم قبل الدراسة

وأضاف: "تعد حاسة البصر من النعم الجليلة التي أنعم الله بها على الإنسان وتشكّل ركيزة أساسية في التعلُّم وفي اكتساب المهارات الحياتية الأساسية، حيث تحتل حاسة البصر النسبة الأكبر من بين الحواس الأخرى في التعلُّم لدى الفرد، حيث تسهم بأكثر من 80 % من عملية التعلُّم، وعلى هذا فإن وجود أي اضطراب بصري لدى الفرد خصوصًا الأطفال سيعيق عملية التعلُّم واكتساب المهارات لديهم وذلك لكونهم في المراحل الأولى من الحياة".