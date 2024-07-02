انتهاء مدة تسجيل العقارات في السجل العقاري لـ5 أحياء بالرياض الخميس القادم

أعلنت الهيئة العامة للعقار، عن قرب انتهاء المدة المحددة للتسجيل العيني الأول للعقار في خمسة أحياء، مستفيدة من السجل العقاري في مدينة الرياض ضمن المرحلة الرابعة وهي: حي الهدا، جزء من حي سدرة، جزء من حي الشعلة، جزء من حي الفرسان وحي النخبة؛ وذلك بنهاية يوم الخميس القادم.