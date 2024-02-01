"آلات".. رائد وطني جديد يلبي التطلعات والأحلام ويعزز منظومة التصنيع المتقدم والمستدام

ومع اكتمال أهداف الشركة الجديدة، سيكون لدى المملكة قطاع صناعي ضخم، يعتمد على التقنيات الحديثة، وعلى الابتكارات والاختراعات التي يقوم بها الجيل السعودي الجديد، ومن شأن هذا المشهد، أن ينقل المملكة لأعتاب مرحلة جديدة من الصناعة القائمة على التقنيات الحديثة، ويساعد ذلك على إيجاد منتجات كثيرة، تلبي حاجة الأسواق المحلية والعالمية، وليس هذا الأمر ببعيد عن تطلعات رؤية 2030 بإظهار جيل المتطورين والمخترعين، وجعله في المقدمة، من أجل بناء اقتصاد قائم على المعرفة.