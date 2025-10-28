"دهانات الجزيرة" تفتتح معرضاً بحي العارض في الرياض بهوية جديدة ورؤية ترتكز على الابتكار بفن

أعلنت "دهانات الجزيرة" الشركة الرائدة في صناعة الدهانات والألوان والحلول الإنشائية في المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، افتتاح معرضها الجديد في حي العارض بمدينة الرياض، وذلك بحضور عدد من الرؤساء التنفيذيين ومنسوبي الشركة، إلى جانب نخبة من الوكلاء والمصممين والمعماريين والمهتمين بمجال الدهانات وحلول البناء.
يؤكد هذا الافتتاح التزام "دهانات الجزيرة" بأن تظل الوجهة الأولى لكل من يسعى للتميّز والإبداع في عالم الدهانات وحلول البناء، وحرصها الدائم على تطوير منتجاتها ومرافقها لتقديم خدمات متكاملة تلبي احتياجات العملاء بأسلوب مبتكر، متجدد، وملهم.
يمتاز معرض دهانات الجزيرة بحي العارض في مدينة الرياض بمساحته الفنية وتصميمه العصري بهوية جديدة ومميزة في عرض المنتجات، إثراءً لتجربة العملاء ولجعلها أكثر سهولةً وإلهاماً، ويضم قسماً مخصصاً للعمارة النجدية، علاوة على قسم يتضمن أكواد الألوان المعتمدة من قبل العمارة السعودية، تسهيلاً لتجربة العميل في اختيار اللون الأنسب إليه.
أسست «دهانات الجزيرة» في المملكة العربية السعودية عام 1979م، وتعد اليوم من الشركات الرائدة في صناعة الدهانات وحلول البناء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. جميع منتجاتها متوافقة مع أعلى المعايير العالمية ومتوفرة في أكثر من 1000 صالة عرض. تقدم حلولاً مبتكرة ترتقي بجودة الحياة وتعزز الاستدامة في قطاع البناء، تجسيداً لمفهومها "نبتكر بفن".