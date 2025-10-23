"وزارة الصناعة" تعالج 1117 طلبًا لخدمة الفسح الكيميائي خلال سبتمبر 2025

وأفاد الجرَّاح أن خدمة الفسح الكيميائي تُمكِّن المستثمر الصناعي من طلب إذن فسح أو تصريح استيراد أو تصدير للمواد الكيميائية المستخدمة في المنشأة الصناعية، ويتم التقديم عليها عبر منصة "صناعي"، مبينًا أن الخدمة تستهدف ضمان منح فسح المواد الكيميائية للمنشآت الصناعية، وفق إجراءات ميسرة وفي الوقت المناسب، بما يخدم المستثمر ويسهِّل عملية دخول مواده عبر المنافذ.